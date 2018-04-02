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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla Ankara'da yapılacak Suriye konulu toplantıda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuların vurgulanması bekleniyor

Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülen ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuların vurgulanması bekleniyor.

Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Zirve öncesinde diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, salı günü üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalışacak.

Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

Yeni hangi adımların atılacağı konusunda üst düzey memurlar toplantısında katılımcı ülkelerden gelecek teklifler çarşamba sabahı Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıya sunulacak.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, kahvaltılı toplantıda bu teklifleri değerlendirecek. Dışişleri bakanları toplantısından çıkan taslak deklarasyonun liderler tarafından da onaylanması bekleniyor.

Üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapılması da öngörülüyor. Zirve çerçevesindeki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

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İRAN ortak deklarasyon Rusya Suriye Türkiye üçlü zirve

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