Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Biz özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün, milli egemenliğinin herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyoruz ve bu tabi ki Suriye halkının da isteğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesinin ardından açıklama yaptı.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederek, çok sıcak bir misafirperverlikle ağırlandıklarını söyledi.

Bölgenin son senelerde büyük ve çok önemli bir sorun olan terörizmle karşılaştığına dikkati çeken Ruhani, bu teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, finansal kaynak sağlandığını ve modern silahların temin edildiğini kaydetti.

Ruhani, "Bu teröristler Suriye halkına ait petrolü satabiliyor, Suriye halkına ait tarihi eserleri götürüp pazarlarda satabilen teröristler. Bazı büyük dünya güçleri ve Amerika gibi, DEAŞ ve El Nusra gibi terör örgütlerinin bizim bölgemizde uzun yıllar aracı olarak kalsın ve değerlendirilsin istiyorlar." dedi.