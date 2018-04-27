Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında 50'den fazla etkinlik düzenleneceği ve etkinliklerin Bolşoy Tiyatrosu'ndan başlatılacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky, 2019 Yılı Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, iki ülkenin heyetleri 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, iki gün süren çalışma grubu toplantılarının çok verimli geçtiğini belirtti.

Müzelerden tiyatrolara, operadan sinemaya birçok konunun değerlendirildiğini aktaran Kurtulmuş, "Türk film endüstrisiyle Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkilerin verimli ve faydalı şekilde sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: