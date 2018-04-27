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Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Kültür Yılı etkinlikleri Bolşoy Tiyatrosu'ndan başlatılacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur"

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında 50'den fazla etkinlik düzenleneceği ve etkinliklerin Bolşoy Tiyatrosu'ndan başlatılacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky, 2019 Yılı Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, iki ülkenin heyetleri 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, iki gün süren çalışma grubu toplantılarının çok verimli geçtiğini belirtti.

Müzelerden tiyatrolara, operadan sinemaya birçok konunun değerlendirildiğini aktaran Kurtulmuş, "Türk film endüstrisiyle Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkilerin verimli ve faydalı şekilde sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Rusya ile siyasi bakımdan, enerji alanında, ekonominin diğer alanlarında birçok alanda yakın iş birliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede kültür alanında da iki ülke arasındaki ortak projelerle, yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için çok sayıda etkinliği icra edeceğiz. İlki Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak olan büyük bir etkinlikle karşılıklı kültür ve turizm yılı başlayacak. Rusya'nın farklı şehirlerini kapsayan 50'nin üzerinde farklı kültürel etkinlikle önümüzdeki yılı çok verimli bir şekilde geçireceğiz. Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur."

Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Medinsky ise sinema şirketleri ve dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür Turizm yılı nihai programımızı belirleyeceğiz. Bunun içinde pek çok etkinlik olacak. Tam sayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bir kerelik bir etkinlik olmayacak. Sürekli olarak ilişkilerimiz sürecek." açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından, "Yükselişe Doğru" isimli Rusya yapımı sinema filminin gösterimi gerçekleştirildi.

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