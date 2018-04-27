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Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

İki ülke heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini ele aldığı toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile Rusya Kültür Bakanı Medinsky'nin katılımıyla yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve Rusya heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini görüştüğü "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı" Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky'nin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, 10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"nda iki ülke kültür bakanları tarafından "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi" imzalandı. 2019'da iki ülkede pek çok şehirde kültür, sanat ve turizm alanında çeşitli etkinlikler yapılacak.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"na yönelik etkinliklerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak için "Türk-Rus Ortak Çalışma Grubu" (OÇG) oluşturulurken, 1. OÇG Toplantısı, 30 Ocak'ta Moskova'da Rusya Kültür Bakanlığında iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla düzenlendi.

İki ülke arasında siyaset, ekonomi ve enerji alanında son dönemdeki yoğun iş birliğinin kültür ve turizm boyutunda daha ileri seviye taşınması için liderlik sergileyen Kurtulmuş ve Medinsky, 14 Mart'ta Moskova'da, 3 Nisan'da Türkiye-Rusya 7. Dönem ÜDİK Toplantısı dolayısıyla Ankara'da bir araya geldi.

Bugünkü toplantı kapsamında ise dün iki ülke müze müdürlerinin katılımıyla "Müze Çalışma Grubu" ve iki ülkeden yönetmen ve film yapımcıların katımıyla "Sinema Çalışma Grubu" toplantıları düzenlendi.

Bugün, iki ülke heyetleri, gelecek yıl yapılması planlanan kültür, sanat ve turizm etkinliklerini görüştü ve karşılıklı etkinlik programları üzerinde çalıştı.

Türkiye tarafından Rusya'da başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere Tataristan, Başkortostan, Novorossisk ve Mari-El cumhuriyetlerinde müzikal gösteriler, edebiyat etkinlikleri, resim ve fotoğraf sergileri, Türk filmleri gösterimleri, Türkiye kültür ve turizm festivalleri, Türk mutfağı etkinlikleri gibi çok sayıda etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca Türk sanatseverler 2019 boyunca Rus kültürünün seçkin örneklerini Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat mekanlarında görebilecek.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"nın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky basın toplantısı yapacak.

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