İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında bir çok alanda ikili ilişkilerin fevkalade verimli şekilde cereyan ettiğini belirterek, "Kültür anlamında da iki ülke arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz." dedi.
Kurtulmuş, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"nın ardından Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Kurtulmuş, iki ülke arasındaki görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirterek, işbirliği konularının çok detaylı olarak ele alındığını söyledi.
Kurtulmuş, kültür alanındaki bir çok temel konuyu kapsayan müzakereler yapıldığını ifade ederek, müzeler, tiyatrolar, operalar konusunda ortak kararlar alındığını dile getirdi.
- "Çok verimli bir 2019 yılı geçireceğiz"
Türk-Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2019'da karşılıklı olarak kültür yılından umutluyuz. Son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında bir çok alanda ikili ilişkiler fevkalade verimli ve faydalı bir şekilde cereyan ediyor. Siyasi, ekonomi ve enerji alanlarında ve hatta bir çok alanda işbirliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Kültür anlamında da Türkiye-Rusya arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz. Bu etkinliklerin ilki, Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak olan bir büyük etkinlikle başlayacak. Rusya'nın farklı şehirlerini kapsayan 50'nin üzerinde farklı kültürel etkinlikler yapılacak. Hatta bu etkinlik sayısı daha artırılacak. Çok verimli bir 2019 yılı geçireceğiz."
Kurtulmuş, bu yıl Eylül ayında da St. Petersburg'taki Kültür Festivali’nde iki ülke arsında kültür alanında yapılan anlaşmalara son şeklinin verileceğini aktararak, "Bugün konuştuğumuz konuların mutabakata varılan taraflarını karşılıklı olarak imzalayacağız. Türkiye- Rusya arasında yeni dönemde, kültür alanında da çok yoğun bir işbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hukuki zemini de hazırlamış olacağız." diye konuştu.
- "Bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz"
Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ise kültür, sinema şirketleri ve dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. 2019 Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür Turizm Yılı nihai programımızı orada imzalayacağız. Bu imzanın ardından pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Tam sayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bu etkinlikler bir kerelik olmayacak. Sürekli olarak ilişkilerimiz sürecek ki kuruluşlarımız, enstitülerimiz, müzelerimiz, festival düzenleyicilerimiz ve sinema kuruluşlarımız arasındaki bu çalışma devamlılık arz etsin. Biz, bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz."
Basın toplantısının ardından iki bakan, birbirlerine hediye takdim etti.
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