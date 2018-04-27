İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında bir çok alanda ikili ilişkilerin fevkalade verimli şekilde cereyan ettiğini belirterek, "Kültür anlamında da iki ülke arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"nın ardından Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Kurtulmuş, iki ülke arasındaki görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirterek, işbirliği konularının çok detaylı olarak ele alındığını söyledi.

Kurtulmuş, kültür alanındaki bir çok temel konuyu kapsayan müzakereler yapıldığını ifade ederek, müzeler, tiyatrolar, operalar konusunda ortak kararlar alındığını dile getirdi.