HABER

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Kültür anlamında da Türkiye-Rusya arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz" - Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Medinsky: - "Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür Turizm Yılı nihai programımızı orada imzalayacağız. Bu imzanın ardından pek çok etkinlik gerçekleştirilecek"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında bir çok alanda ikili ilişkilerin fevkalade verimli şekilde cereyan ettiğini belirterek, "Kültür anlamında da iki ülke arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"nın ardından Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Kurtulmuş, iki ülke arasındaki görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirterek, işbirliği konularının çok detaylı olarak ele alındığını söyledi.

Kurtulmuş, kültür alanındaki bir çok temel konuyu kapsayan müzakereler yapıldığını ifade ederek, müzeler, tiyatrolar, operalar konusunda ortak kararlar alındığını dile getirdi.

- "Çok verimli bir 2019 yılı geçireceğiz"

Türk-Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da karşılıklı olarak kültür yılından umutluyuz. Son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında bir çok alanda ikili ilişkiler fevkalade verimli ve faydalı bir şekilde cereyan ediyor. Siyasi, ekonomi ve enerji alanlarında ve hatta bir çok alanda işbirliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Kültür anlamında da Türkiye-Rusya arasında ortak projeler için yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için bir çok faaliyet ve etkinliği icra edeceğiz. Bu etkinliklerin ilki, Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak olan bir büyük etkinlikle başlayacak. Rusya'nın farklı şehirlerini kapsayan 50'nin üzerinde farklı kültürel etkinlikler yapılacak. Hatta bu etkinlik sayısı daha artırılacak. Çok verimli bir 2019 yılı geçireceğiz."

Kurtulmuş, bu yıl Eylül ayında da St. Petersburg'taki Kültür Festivali’nde iki ülke arsında kültür alanında yapılan anlaşmalara son şeklinin verileceğini aktararak, "Bugün konuştuğumuz konuların mutabakata varılan taraflarını karşılıklı olarak imzalayacağız. Türkiye- Rusya arasında yeni dönemde, kültür alanında da çok yoğun bir işbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli hukuki zemini de hazırlamış olacağız." diye konuştu.

- "Bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ise kültür, sinema şirketleri ve dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. 2019 Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür Turizm Yılı nihai programımızı orada imzalayacağız. Bu imzanın ardından pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Tam sayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bu etkinlikler bir kerelik olmayacak. Sürekli olarak ilişkilerimiz sürecek ki kuruluşlarımız, enstitülerimiz, müzelerimiz, festival düzenleyicilerimiz ve sinema kuruluşlarımız arasındaki bu çalışma devamlılık arz etsin. Biz, bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Basın toplantısının ardından iki bakan, birbirlerine hediye takdim etti.

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşımAbdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım
24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Türkiye -Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Gr

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.