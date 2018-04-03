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Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Askeri-teknik iş birliği alanında Rus S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye’ye tedariki önceliktir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin öncelikleri olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Putin, heyetler arası toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri-teknik iş birliği alanında Rus S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye’ye tedariki önceliktir." dedi.

Putin, bundan yola çıkarak gelecek günlerde hükümetler arası komisyon toplantılarında Türkiye’ye modern Rus askeri ürünlerin tedariği konusunun ele alınacağını ifade etti.

Rusya ve Türkiye arasında geçen yıl ticaret hacminin 22 milyar dolara yükseldiğini aktaran Putin, bunun bir sınır olmadığına dikkati çekti. Putin, "Ülkelerimizin her birinin doğrudan ve karşılıklı yatırım hacmi 10 milyar dolara yaklaşıyor.” diye konuştu.

Putin, iki ülke arasındaki iş birliği konseyinin en önemli ödevinin Rusya-Türkiye ortaklığının karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine çeşitli alanlarda koordinasyonunu sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya ve Türkiye alanında enerji iş birliğinin stratejik bir nitelik taşır hale geldiğini belirten Putin,
“Bugün ülkelerimiz nükleer enerjide iş birliğini derinleştirmede önemli bir adım attılar.” ifadesini kullandı.

Putin, 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Rosatom ve Türk ortaklarının Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk güç ünitesini açacağını beklediklerini söyledi.

Rusya’nın Türk ekonomisine en büyük doğalgaz tedarikçisi olduğunu anımsatan Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açık denizde çalışmalarının tamamlanarak başarıyla uygulandığını bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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