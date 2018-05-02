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Türkiye Rusya'nın Krasnador kentinde başkonsolosluk açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya'daki Novorossiysk Başkonsolosluğunu kapatarak yerine Krasnodar Başkonsolosluğunu açacak

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine bağlı Novorossiysk Başkonsolosluğu kapatılarak yerine Krasnodar Başkonsolosluğu açılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13 Nisan 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Rusya Federasyonu'nda bulunan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine bağlı Adıgey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bölgelerinden sorumlu Novorossiysk Başkonsolosluğu kapatılarak Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne bağlı Krasnodar Başkonsolosluğu açılacak ve Adıgey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bölgelerinden burası sorumlu olacak.

Yapılan değişiklik ile Türkiye'nin Rusya Federasyonundaki Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin görev alanı da, "Kazan, Krasnodar ve St. Petersburg Başkonsoloslukları görev çevreleri hariç Rusya Federasyonu" olarak belirlendi.

- Bazı anlaşmaların yürürlük tarihi Resmi Gazete'de

Bazı anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 23 Ekim 2015'te Ankara'da imzalanan "Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdeniz'e Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul, Türkiye'de Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Anlaşma"nın yürürlük tarihi 1 Şubat 2018 olarak tespit edildi.

İslamabad'da 10 Şubat 2010'da imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümleri"nin yürürlük tarihi 3 Aralık 2017, 11 Şubat 2014'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın yürürlük tarihi 26 Ocak 2018, 5 Haziran 2013'te Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın yürürlük tarihi ise 21 Aralık 2017 olarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayrıca, "Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden CM/RES (2010) 53 Sayılı Karar"ın yürürlük tarihi de 15 Ocak 2018 olarak tespit edildi.

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