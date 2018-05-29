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Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Türkiye S-400 alımı için anlaşma sürecine devam ederken, ABD İstihbaratı, Rusya'nın, Almaz Antey S-500 tipi yeni nesil hava savunma sistemini denediğini duyurdu. 600 kilometre menzilli füze, 481 kilometrede hedefini vurdu.

Amerikan medyasına konuşan bir ABD istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, S-500 hava savunma sisteminin yakın zamanda seri üretime geçeceğini duyurmasından kısa bir süre sonra istihbarat raporlarında, Rusya'nın söz konusu silahın test atışlarını gerçekleştirdiğinin yer aldığını öne sürdü.

MENZİLİ 600 KİLOMETRE

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı istihbarat yetkilisi, 600 kilometre menzile sahip S-500 füze sisteminin 481 kilometre mesafede bir hava unsurunu başarıyla vurduğunu ifade ederek, bunu "dünyanın yeni rekoru" olarak nitelendirdi.

THAAD'DAN 200 KM DAHA FAZLA

Rus ve Sovyet silah sistemlerinin son teknoloji ürünü S-500 füze sisteminin 600 kilometre menzili bulunurken, mevcut Rus S-400 sistemleri 400 kilometre ve muadili Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Füze Sistemi (THAAD) ise 200 kilometre menzile ulaşabiliyor.

JET UÇAKLARINA KARŞI DA KULLANILABİLECEK

Test edilen versiyonunda, düşük ve hipersonik hıza sahip balistik füze, Erken Uyarı Kontrol Sistemine (AWACS) sahip uçaklar gibi hedeflere angaje olma kapasitesine sahip olduğu ifade edilen S-500lerin, ayrıca jet uçaklarına yönelik önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek versiyonunun üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya S-400 S-500 füze Türkiye menzili

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Son 5 yıldır yerli savaş uçaklarımızı yapıp havalandırdik, indiremeyince rus füzesi alıyoruz, acaba niye TAMAM
@haptse61 köpek soyu fetönün canakyalayan köpeği yapacağız bizde az kaldı kısa mezilileri yapıyoruz angut bekle görecen
Hava savunma farklı bir şey dedemde anlamayacaksın
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