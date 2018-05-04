Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye, sağlık altyapısını yeniliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki beş yıl içinde bu sorun da önemli ölçüde çözülmüş olacak." dedi. Demircan, Bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen "2. Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı"nın açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 150 bin doktorun 80 milyon insana hizmet etmek için 24 saat durmaksızın çalıştığına dikkati çeken Demircan, insan hayatının söz konusu olduğu çok hassas bir alanda çalışıldığını ve hekimlerin bu yönünü takdirle karşıladığını dile getirdi. Kendisinin de doktorluk mesleğini icra ettiğini, nöbetlerin getirdiği zorlukları çok iyi bildiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye'de Türk hekimlerinin gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi can emanet edilebilecek vasıfta bir camia olduğunu da biliyoruz. Sorunlarımız var, olacak. Çünkü biz dinamik bir iş yapıyoruz, insan sağlığı gibi önemli bir alanda çalışıyoruz." diye konuştu. Sorunlara yönelik çözümlerin üretildiğini vurgulayan Demircan, bu süreçte sadece yönetimin, idarenin değil herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

- "İdeali molekülden ilaç üretmek" Bakan Demircan, sorunları hep birlikte tartışacaklarını ve çözüm yollarını bulacaklarını belirterek, Türkiye'de sağlığın standardını dünya standartları seviyesine ve hatta üstüne çıkarma hedefini yakalayacaklarını vurguladı. Türkiye'nin son yıllarda sağlıkta çok önemli mesafeler kat ettiğini ve yüzlerce yıl önce de Anadolu Selçuklular ve Osmanlı döneminde sağlıkla ilgili önemli adımlar atıldığını, sağlık insanlarının yetiştirildiğini dile getiren Demircan, bugün de genç nesillere sağlık alanında yeni mesafeler alma, tüm insanlığa katkı sağlama görevinin düştüğünü ifade etti. Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, sağlık altyapısını yeniliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki beş yıl içinde bu sorun da önemli ölçüde çözülmüş olacak. Donanım ihtiyacını da çözmek için gayret ediliyor, bu konuda da önemli adımlar atılıyor. Malzeme, ilaç tüketimi konusunda önemli adımlar atıyoruz. Şu anda evet, arzuladığımız bu değil ama geldiğimiz noktayı da görmezden gelmeye gerek yok.