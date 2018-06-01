"Türkiye şahlanış dönemine geçiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Vakit Türkiye vaktidir. Biz bir uyanış yaşadık, bu dirilişe dönüştü. Şimdi de şahlanış dönemine geçiyoruz." dedi.
Karaaslan, İlkadım ilçesindeki Yıldıray Çınar Eğitim Merkezi'nde çeşitli branşlarda eğitim alan kadınlarla bir araya geldi.
Kadınlarla sohbet eden Karaaslan, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil her zaman halkın arasında olduğunu söyledi.
Sürekli halkın nabzını tuttuklarına işaret eden Karaaslan, "Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşların AK Parti'ye yüksek oranda teveccüh göstereceğini görüyorum. Biliyoruz ki her seçim riskli ama risk oranını büyütmemek gereklidir. Dolayısıyla sahada canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Gece yarısına, hatta sahurlara kadar tüm milletvekili adaylarımız sokakta vatandaşlarımızla birliktedir." dedi.
Seçim kararı alındıktan sonra bir algı operasyonu başladığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:
"Algı operasyonları, milletvekili listeleri açıklandıktan sonra ortadan kalktı. Çünkü listelerimizin çok güçlü olduğunu gördüler. Özellikle Samsun'da açıklanan milletvekili listemiz halkın güvenini bir kez daha kazanmıştır. Sadece listelerimiz değil, seçim beyannamemizde de halkımızı ilgilendiren çok önemli projelerimiz var. Yani biz diyoruz ki vakit Türkiye vaktidir. Biz bir uyanış yaşadık, bu dirilişe dönüştü. Şimdi de şahlanış dönemine geçiyoruz."
Karaaslan, seçimi ilk turda kazanacaklarına yönelik inancının her geçen gün daha da arttığını vurgulayarak, "Bugüne kadar 12 seçimi atlattık ve bunlardan başarı ile çıktık hamdolsun. Bunun tesadüf olmadığını herkes biliyor. Çünkü başarı tesadüf değildir. Bu başarının arkasında çok büyük emekler var. 13'üncü seçimimizde de yine milletimizin teveccühü ile Türkiye'yi inşallah 'Vakit Türkiye vakti' diyerek geleceğe birlikte taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Karaaslan, daha sonra bir kafeteryada gençlerle sohbet etti.
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