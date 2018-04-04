Türkiye şampiyonasına gidecekler

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo yarı final müsabakaları Amasya’da yapıldı. Erzincan’ı temsilen müsabakalara katılan 7 sporcu derece yaparak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor. ANALİG Taekwondo yarı final müsabakaları 14 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Amasya ilinde yapıldı. Erzincan’ı temsil eden sporcular müsabakalardan 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük ile ayrılarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Yarışmada Yusuf Ensar Seren birincilik, Erencem Polat ve Doğukan Kaner ikincilik, Serhat Akpınar, Abdullah Turan, Ahmet Devran ve Ezgi Karagöz ise üçüncülük elde etti.
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