Türkiye sandık başında

EDİRNE /KIRKLARELİ (AA) - Seyyar sandık uygulaması kapsamında Edirne'de ilk oyu 74 yaşındaki Aysel Ersoy evinde kullandı.
Seyyar sandık kurulu, parti temsilcileri ve polis memurunun olduğu araçla Ersoy'un Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada ayaklarından rahatsız Ersoy'a nasıl oy kullanılacağı anlatıldı. "Sağlıklı olsam koşa koşa giderdim" diyen Ersoy, yatağının başında oluşturulan kabinde oyunu kullandı ve sandığa bıraktı.
- Huzurevi sakinleri oyunu kullandı
Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık kuruldu.
Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.
Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.
Burada oyunu nasıl kullanacağı hakkında bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan Kadir Bali de tekerlekli yürüteç ile görevlilerin yardımıyla birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı.
Bali, oyunu kullanarak seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
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