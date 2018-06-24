HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yatağa bağımlı vatandaş, görevlilerce evine götürülen sandıkta oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adıyaman'da yatağa bağımlı vatandaş, görevliler tarafından evine götürülen sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir vatandaşın oyunu kullanabilmesi için sandığı evine götürdü.

Görevliler, kimlik kontrolünün ardından sandığı, yatağa bağımlı Zeynep Hanım Bilgiç'in önüne bıraktı. Bilgiç ise oyunu kullandı.

Zeynep Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sandığın ayağına geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Daha önceki seçimlerde tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gittiğini dile getiren Bilgiç, çok sıkıntı yaşadığını, bu yıl böyle bir hizmet olmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Zeynep Bilgiç'in eşi Mustafa Bilgiç ise "Çok güzel bir hizmet. Böyle hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Daha önceki seçimlerde eşimi çok sıkıntılı şartlarda oy kullanmaya götürüyordum. Tekerlikli sandalye ile iki kat evden aşağı indirip okula gidip oy kullanıyorduk. Bu yıl sandık evimize geldi. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yatağa bağımlı yaşayan ve oyunu evinde kullanan Abdurrahman İnci'nin eşi Hatun İnci de sandığın evine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Sivas'ta oy verme işlemi başladıSivas'ta oy verme işlemi başladı
Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladıKahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kayalık Mahallesi Kent merkezinde sandık görevlileri

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.