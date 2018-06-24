HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Seçimin güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.

Temelli, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Lisesi'nde 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Temelli, "Seçimin güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Van'da güzel bir havada seçimin yapıldığını, umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istediklerini belirten Temelli, Türkiye'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inandığını, seçimin bunun ilk günü olmasını diledi.

Temelli, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okul bahçesinde kendisini bekleyen mahalle sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
CHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandıCHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandı
Afyonkarahisar'da seçmen sandığa gittiAfyonkarahisar'da seçmen sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oy kullanma seçim Van

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.