Türkiye sandık başında

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.

Temelli, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Lisesi'nde 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Temelli, "Seçimin güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Van'da güzel bir havada seçimin yapıldığını, umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istediklerini belirten Temelli, Türkiye'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inandığını, seçimin bunun ilk günü olmasını diledi.

Temelli, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okul bahçesinde kendisini bekleyen mahalle sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

