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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sandığa gidemeyen hasta ve yaşlı vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla evlerine getirilen sandıklarda oylarını kullandı

ESKİŞEHİR (AA) - Seyyar sandık uygulaması kapsamında Eskişehir'de ilk oyu 75 yaşındaki Gülez Yeşil evinde kullandı.

Seyyar sandık kurulu, parti temsilcileri ve polis memurunun olduğu araçla Yeşil'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kas problemi ile ilgili tedavi gören ve ayağa kalkmakta zorlanan Yeşil'e görevlilerce nasıl oy kullanılacağı anlatıldı.

Yeşil, görevlilere teşekkür ederek, evin salonuna kurulan kabinde oyunu zarfa koyup, sandığa attı.

- "Çok güzel bir imkan"

Yürüme güçlüğü çektiği için evinde oy kullanma hizmetinden yararlanan 78 yaşındaki Nevin Caba da seyyar sandık uygulamasından memnun olduğunu belirterek, "Çok güzel bir imkan. Bak hastayım gidemiyorum ama ayağıma kadar geldiler. Allah razı olsun. Seçimler ülkeye millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandıSeyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı
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Eskişehir seyyar sandık Türkiye Sandık Başında

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