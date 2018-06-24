Türkiye sandık başında

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu Bilecik'te kullandı.
Eşi ve iki oğluyla sabah saatlerinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokuluna gelen Tüzün, 1010 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vatandaşlarla ve seçim görevlileriyle sohbet eden Tüzün, "Yaklaşık iki aya yakın bir süre içinde bir kampanya gerçekleştirdik. Bu anlamda Bilecik'te Türkiye'de olduğu gibi rekor bir katılımla oy kullanılacağını düşünüyorum. Bilecik halkı sabahın erken saatlerinde sandığa gelmiş oyunu kullanmış. Üçte bir, dörtte bir oranında oyunu kullanan vatandaş sayısı var. Saat daha 10 buçuk. Ben de rekor oy alacağıma inanıyorum." dedi.
Saat 19.00'dan sonra Bilecik'te bütün sandıklardan birinci çıkacağına inandığını vurgulayan Tüzün, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin de rekor oy alacağına inanıyorum. İkinci tura pek kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama anketler ikinci tura kalacak gibi gösteriyor. Bir sürpriz de olabilir, cumhurbaşkanlığı seçimini bugün Muharrem İnce ilk turda kazanabilir. Takdir tabii ki milletimizin." diye konuştu.
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