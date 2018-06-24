HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün: - "Yaklaşık iki aya yakın bir süre içinde bir kampanya gerçekleştirdik. Bu anlamda Bilecik'te Türkiye'de olduğu gibi rekor bir katılımla oy kullanılacağını düşünüyorum"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu Bilecik'te kullandı.

Eşi ve iki oğluyla sabah saatlerinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokuluna gelen Tüzün, 1010 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vatandaşlarla ve seçim görevlileriyle sohbet eden Tüzün, "Yaklaşık iki aya yakın bir süre içinde bir kampanya gerçekleştirdik. Bu anlamda Bilecik'te Türkiye'de olduğu gibi rekor bir katılımla oy kullanılacağını düşünüyorum. Bilecik halkı sabahın erken saatlerinde sandığa gelmiş oyunu kullanmış. Üçte bir, dörtte bir oranında oyunu kullanan vatandaş sayısı var. Saat daha 10 buçuk. Ben de rekor oy alacağıma inanıyorum." dedi.

Saat 19.00'dan sonra Bilecik'te bütün sandıklardan birinci çıkacağına inandığını vurgulayan Tüzün, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin de rekor oy alacağına inanıyorum. İkinci tura pek kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama anketler ikinci tura kalacak gibi gösteriyor. Bir sürpriz de olabilir, cumhurbaşkanlığı seçimini bugün Muharrem İnce ilk turda kazanabilir. Takdir tabii ki milletimizin." diye konuştu.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar başkentte oy kullandıGenelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar başkentte oy kullandı
Seyyar sandık seçmenin ayağına gittiSeyyar sandık seçmenin ayağına gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.