Türkiye sandık başında

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için erkenden oylarını kullandı.

Van'da il merkezi ve ilçelerde vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Oyunu erken kullanmak için sabah saatlerinde sandıklarının bulunduğu okullara giden vatandaşlar, bazı bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlkokulu ve Ortaokulu 1214 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da sabah 08.00 itibarıyla tüm sandıklarda oy verme işleminin başladığını söyledi.

Van'da 2051 sandıkta yaklaşık 640 bin seçmenin oy kullanmasını beklediklerini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Kaymakam arkadaşlarımızın ve güvenlik birimlerimizin bana verdiği bilgiler çerçevesinde bütün sandıklarımız vaktinden önce sandık kurulu başkan ve üyeleri, güvenlik kuvvetlerimizle sandık bölgelerine zamanında ulaştırıldı. Okullarımız zamanında açıldı. Sabah itibarıyla vatandaşlarımız oy vermeye başladı. Gerek seçim öncesi gerek bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini engelleyecek bir hadise olmamıştır. 17.00'ye kadar sürecek oy verme ve sonrasında sandıkların ilgili ilçe seçim kurullarına ulaşması sürecinde de olumsuzluk yaşanmasını beklemiyoruz. Yaşanmaması için devlet olarak her türlü tedbiri almıştık. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah akşam sandıklar kapandıktan sonra ülkemiz yeni, hayırlı, güzel bir döneme girecektir."