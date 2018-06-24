Türkiye sandık başında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı.

Uysal, Başakşehir 5. etaptaki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na eşi Hatice Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve bazı belediye bürokratlarıyla birlikte geldi. Seçmen listesinde ismini kontrol eden Uysal, sandık başkanı ve görevlileriyle selamlaştı.

Nüfus cüzdanı ile seçmen kağıdını sandık görevlilerine gösteren Uysal'a, 13. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy pusulası ve zarfı verildi. Kabine geçen Uysal, oyunu 1074 numaralı sandığa attı.

Sandık görevlilerine teşekkür eden Uysal, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Uysal, "Yeni sistemde ilk seçimimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimimiz. Biz de oyumuzu kullandık ve vatandaşlık görevimizi yaptık. Seçimin vatanımız, milletimiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olsun diyoruz." dedi.

Kampanya döneminin çok güzel geçtiğini hatırlatan Uysal, "İnşallah bugün seçim de güzel geçer. Dünyada, ülkemizin demokrasi adına şu anda geldiği iyi bir nokta var. Buna gölge düşmeden seçimlerin bitirilmiş olması, ülkemiz ve hepimiz adına sevindirici olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

