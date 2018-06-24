Türkiye sandık başında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından kurulan "Alo Evlat Hattı" ekibi, yaşlılık ve hastalıkları nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyenleri evlerinden alarak sandıklarına taşıdı.

Ekiplerce, eşi Sevilay Altınkaya (89) ile evinden alınarak oy kullanacağı Dürdane Özdilek Ortaokuluna getirilen 94 yaşındaki Hüsmen Altınkaya, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve "Alo Evlat Hattı" personelinin yardımıyla sandık başına ulaştı.

Tekerlekli sandalyeyle sandığa getirilen Sevilay Altınkaya'nın (89) da oyunu kullanmasının ardından yaşlı çift yeniden evlerine götürüldü.

Belediye Başkanı Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seyyar sandık uygulamasıyla evinden çıkamayan yaşlı ve yatalak hastalara hizmet götürdüğünü hatırlatarak, bu kapsam dışındaki yaşlı ve engellilere "Alo Evlat Hattı" ekipleriyle yardımcı olduklarını bildirdi.

Her türlü kişisel bakımından hastalığının bakımı, iyileştirilmesi, evinin temizliği, evlerinin bakımı gibi hayatını kolaylaştıracak hizmeti, hayırlı bir neslin, evladın gelenekler, örf ve adetler ile Müslümanlığın emrettiği şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Üzülmez, şunları kaydetti: