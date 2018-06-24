HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Demircan, saat 10.30'da eşi ve çocuğuyla birlikte Beyoğlu'ndaki Haliç İlkokulu'na geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Demircan, ''2211'' sandıkta oyunu kullandı.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, ''İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine hep birlikte açılır ve geleceğe daha iyi hazırlanır. Seçimlerin memleketimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Yüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gittiYüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti
KOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde oy kullandıKOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediye Başkanı oy kullanma

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.