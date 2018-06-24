Türkiye sandık başında

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Demircan, saat 10.30'da eşi ve çocuğuyla birlikte Beyoğlu'ndaki Haliç İlkokulu'na geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Demircan, ''2211'' sandıkta oyunu kullandı.
Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, ''İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine hep birlikte açılır ve geleceğe daha iyi hazırlanır. Seçimlerin memleketimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.
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