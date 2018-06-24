HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda yaşlılık ve hastalıkları nedeniyle sandığa gidemeyen vatandaşlar, yetkililer tarafından evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yaşlılık ve hastalıkları nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, yetkililer tarafından evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı.

Beyoğlu'nda seyyar sandık uygulaması kapsamında sandık kurulu ve parti temsilcileri, oylarını kullanmak için okullara gidemeyecek vatandaşların evine giderek oy kullanmasını sağladı.

Görevliler tarafından oy kullanma hakkında bilgilendirilen seçmenler, daha sonra oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oylarını kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldilerOy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldiler
Doğu Karadeniz’de seçmen sandık başındaDoğu Karadeniz’de seçmen sandık başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oy kullanma seyyar sandık Türkiye Sandık Başında

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Diğer Haberler
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.