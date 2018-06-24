Türkiye sandık başında

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yaşlılık ve hastalıkları nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, yetkililer tarafından evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı.
Beyoğlu'nda seyyar sandık uygulaması kapsamında sandık kurulu ve parti temsilcileri, oylarını kullanmak için okullara gidemeyecek vatandaşların evine giderek oy kullanmasını sağladı.
Görevliler tarafından oy kullanma hakkında bilgilendirilen seçmenler, daha sonra oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oylarını kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
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