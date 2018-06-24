Türkiye sandık başında

Afrin'de görev yapan askerler oylarını Hatay'da kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermek üzere Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine geldi.

Oy kullanacakları okullara askeri araçlarla gelen Mehmetçik, oyunu kullandıktan sonra konvoy eşliğinde tekrar görev bölgelerine döndü.

