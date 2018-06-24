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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Afrin'de görev yapan Mehmetçik, Türkiye'ye gelerek oylarını kullandı

Afrin'de görev yapan askerler oylarını Hatay'da kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermek üzere Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine geldi.

Oy kullanacakları okullara askeri araçlarla gelen Mehmetçik, oyunu kullandıktan sonra konvoy eşliğinde tekrar görev bölgelerine döndü.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldilerOy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldiler
Doğu Karadeniz’de seçmen sandık başındaDoğu Karadeniz’de seçmen sandık başında
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Anahtar Kelimeler:
24 haziran Afrin askerler Hassa hatay oy verme seçim

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