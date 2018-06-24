Türkiye sandık başında

Batman'ın Beşiri ilçesi Kobin Mahallesi'nde de 95 yaşındaki hasta ve yatalak Abdulaziz Akkurt, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı. Akkurt, 1010 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra sağlık personeli tarafından evine bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Şırnak'ın Silopi ilçesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Batman ve Elazığ'da yaşlı, hasta ve yatalak olanlar sağlık personeli ve vatandaşların yardımıyla oylarını kullanıyor.

Oyunu kullanan Babacan, yaptığı açıklamada, obezite hastası olduğu için hastanede tedavi gördüğünü, oy kullanmak için yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu hizmet sayesinde birçok kişinin oy kullandığını aktaran Babacan, "Ben rahatsızlığımdan dolayı oy kullanmaya gelemiyordum. Sağ olsun sağlık personelleri yardımcı oldular. Rahat bir şekilde oyumu kullandım. Allah devletimizden bin defa razı olsun. Kimin hakkında hayırlısı ise inşallah o kazanır." diye konuştu.

