Türkiye sandık başında

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Batman ve Elazığ'da yaşlı, hasta ve yatalak olanlar sağlık personeli ve vatandaşların yardımıyla oylarını kullanıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Şırnak'ın Silopi ilçesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor.
Gazipaşa İlk ve Ortaokuluna gelen Mustafa Kıran, 86 yaşındaki babaannesi Kudret Kıran'ı sırtında taşıyarak oy kullanmasını sağladı.
Kıran, seçim için sandık başına geldiklerini belirterek, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
- Batman
Batman'ın Beşiri ilçesi Kobin Mahallesi'nde de 95 yaşındaki hasta ve yatalak Abdulaziz Akkurt, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı. Akkurt, 1010 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra sağlık personeli tarafından evine bırakıldı.
- Elazığ
Elazığ'da ise İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi, engelli, yaşlı ve hastaları araçlarla sandığa taşıyor.
Obezite hastası 50 yaşındaki Zübeyde Babacan, evde sağlık hizmeti birimi araçları ile tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınarak Yunus Emre Orta Okulu'na götürüldü.
Oyunu kullanan Babacan, yaptığı açıklamada, obezite hastası olduğu için hastanede tedavi gördüğünü, oy kullanmak için yardım talebinde bulunduğunu söyledi.
Bu hizmet sayesinde birçok kişinin oy kullandığını aktaran Babacan, "Ben rahatsızlığımdan dolayı oy kullanmaya gelemiyordum. Sağ olsun sağlık personelleri yardımcı oldular. Rahat bir şekilde oyumu kullandım. Allah devletimizden bin defa razı olsun. Kimin hakkında hayırlısı ise inşallah o kazanır." diye konuştu.
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