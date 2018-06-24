Türkiye sandık başında

Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir'de yatalak ve yaşlı hastalar ile engelliler, seyyar sandıkla evlerinde ya da okullara taşınarak oylarını kullandı.
Çanakkale ve Kütahya'daki bazı köylerde ise geleneksel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyyar sandık uygulaması kapsamında 17 yaşlı ve yatalak hastanın evlerine giden görevliler, bu kişilerin oy kullanmalarını sağladı.
Hülya Yıldırım, kendisi gibi hasta ve yaşlılar için seçim sandığının evlerine kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Bilal Yıldırım da seçimlerde oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda sandığın eşimin ayağına kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık. Bir vatandaş olarak hasta eşimin evimize gelen seyyar sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmesi bizleri son derece mutlu etti." dedi.
- Çanakkale
Çanakkale'de oy verme işlemleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Türkiye'ye gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) görevlendirilen personel tarafından da takip edildi.
Çanakkale'de, sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için 5 ekip 82 adrese sandık taşıdı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde yatalak hasta Mukaddes Özgür de (69) oyunu seyyar sandık vasıtasıyla kullanma fırsatı buldu. Görevli ekipler Özgür'e oy pusulasındaki dağılım hakkında bilgi verip oyunu kullandırdı.
Çanakkale'de bin 497 sandıkta 406 bin 809 seçmen saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.
- Eskişehir
Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, evinden çıkmakta güçlük çeken 51 yaşlı ve engelli vatandaşı oy kullanacakları okullara götürdü.
Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, oy kullanmak isteyen engelli ya da yaşlı vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahatlıkla oy kullanabilmelerini sağlamak için engelli taşıma araçlarıyla hizmet verdi. Ekipler, özel araçla evlerinden aldıkları vatandaşlara oy kullanılacak sandığa kadar refakat edip, yeniden evlerine bıraktı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmak isteyen 51 engelli vatandaşın telefonla Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Birimi'ne ulaştığını belirterek, belirlenen noktalara engelli taşıma aracıyla giden ekiplerin, yaşlı ve engelli vatandaşların sandıkların kurulduğu okullara götürerek, oy kullanmalarını sağladığını kaydetti.
İki çocuk ve bir torun sahibi bedensel engelli Şah İsmali Uçar da (70) oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin oyunu kullanması için kendisine evinden sandığa kadar refakat ettiğini anlatan Uçan, "Arkadaşlar beni oy kullanmaya götürdü. Onlardan Allah razı olsun. Üçüncü katta bulunan evimin balkonundan zemin kata kadar özel asansör yaptırdım. Yürüme güçlüğü çektiğim için ihtiyacım olduğunda bu asansörü kullanıyorum. Bir yıldır rahatlıkla kullanıyorum. Apartmanda asansör var ancak merdiven yardımıyla evden çıkmam gerekiyordu. O işlem de zor oluyordu." diye konuştu.
- Kütahya ve Çanakkale'nin köylerinde renkli görüntüler
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 32 haneli Fındıcak köyü halkı asırlardır kullandıkları geleneksel kıyafetleriyle sandık başına gitti.
Fındıcak köyünde yaşayan Yörük vatandaşlar, oy kullanmaya giderken giydikleri kıyafetlerle renkli görüntüler oluşturdu.
Köy muhtarı Yılmaz Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel değerlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Kültürel değerlere sahip çıkan, değerlerimizi yaşayan nadir köylerden birisiyiz. Bu seçimlerde yöresel kıyafetlerimizi giyerek gittik. Seçimler ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bağlı Yukarıköy'de de vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.
Köy muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulunun 6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan depremde zarar görmesi dolayısıyla bu yıl oy kullanma işleminin konteyner okulda yapıldığını belirtti.
Yavaş, köyde 2 sandıkta 521 seçmenin oy kullanacağını kaydetti.
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