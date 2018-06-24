Türkiye sandık başında

Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir'de yatalak ve yaşlı hastalar ile engelliler, seyyar sandıkla evlerinde ya da okullara taşınarak oylarını kullandı.

Çanakkale ve Kütahya'daki bazı köylerde ise geleneksel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyyar sandık uygulaması kapsamında 17 yaşlı ve yatalak hastanın evlerine giden görevliler, bu kişilerin oy kullanmalarını sağladı.

Hülya Yıldırım, kendisi gibi hasta ve yaşlılar için seçim sandığının evlerine kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bilal Yıldırım da seçimlerde oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda sandığın eşimin ayağına kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık. Bir vatandaş olarak hasta eşimin evimize gelen seyyar sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmesi bizleri son derece mutlu etti." dedi.