Türkiye sandık başında

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Merve ve Erdem Özgen çifti, düğünlerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

İlçeye bağlı Hacıbey Köyü İlkokulu 1065 nolu sandığa gelen Özgen çifti, gelinlik ve damatlıkları ile vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.

Erdem Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Önce düğünümüzü yaptık, şimdi vatanımız için oyumuzu kullanacağız. Seçilecek cumhurbaşkanımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Gelin Merve Özgen de düğünlerinin yanı sıra vatandaşlık görevlerini de ihmal etmediklerini söyledi.

- Kızılcahamam

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Yeliz Özer ve Servet Aydoğan çifti, düğünlerinden önce vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Orhangazi İlkokulu'nda gelinliğiyle sandık başına gelen Yeliz Özer'i, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, tebrik ederek küçük altın hediye etti.