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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kızılcahamam ve Amasya'nın Taşova ilçesinde evlenecek çiftler, gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınlar, yöresel kıyafetleri ile sandık başına gitti - Tokat'ta da yaşlı ve bakıma muhtaç seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Merve ve Erdem Özgen çifti, düğünlerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

İlçeye bağlı Hacıbey Köyü İlkokulu 1065 nolu sandığa gelen Özgen çifti, gelinlik ve damatlıkları ile vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.

Erdem Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Önce düğünümüzü yaptık, şimdi vatanımız için oyumuzu kullanacağız. Seçilecek cumhurbaşkanımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Gelin Merve Özgen de düğünlerinin yanı sıra vatandaşlık görevlerini de ihmal etmediklerini söyledi.

- Kızılcahamam

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Yeliz Özer ve Servet Aydoğan çifti, düğünlerinden önce vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Orhangazi İlkokulu'nda gelinliğiyle sandık başına gelen Yeliz Özer'i, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, tebrik ederek küçük altın hediye etti.

Belediye Başkanı Güney, "Çok mutlu ve anlamlı bu özel gününüzde vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi ihmal etmediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum." dedi.
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- Vezirköprü'de kadınlar, yöresel kıyafetleri ile oy kullandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınlar, günlük yaşamlarında kullandıkları renkli giysileri giyerek 600 yıllık geleneklerini yaşatıyor.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Sarıdibek Mahallesi'ndeki kadınlar, yörede "belleme" ismiyle anılan rengarenk kıyafetleriyle bu sefer de sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy kullanmaya gelen kadınlar, yöresel kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

- Seyyar sandık seçmenin evine gitti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.

İlçede oluşturulan seyyar sandık ekibi, yaşlı ve bakıma muhtaç hastaların oy kullanması için mahallelerdeki hastaların evlerine gitti.

Sandık başkanının polis eşliğinde oy kullanılacak adrese gidip kendisini tanıtması sonrası oy kullanacak kişinin kimlik kontrolleri yapılıyor.

Ardından oy kullanacak kişinin önünde oluşturulan paravan yardımı ile hasta ve yaşlı seçmen, oyunu kullanıp zarfı seyyar sandığa atıyor.

100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Eryiğit ve Osman Yılmaz, Evren Paşa Mahallesi'nde de Güzel Akdağ, 8801 numaralı seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Tokat il genelinde 417 bakıma muhtaç kişinin seyyar sandıklarda oy kullanacağı öğrenildi.

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Oy kullanmak için engel tanımadılarOy kullanmak için engel tanımadılar
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