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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da seyyar sandıkta oy kullanan Meryem Özdemir'i evinde ziyaret etti - Öznur Çalık: - "Bugün sandık eve geldi, teyzem oyunu kullandı, duasını aldık. Her engellimize sandık gitmiyor ama yatalak olan hastalarımıza evde sandık uygulamasını başlattık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da seyyar sandıkta oyunu kullanan Meryem Özdemir'i evinde ziyaret etti.

Battalgazi ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'nde yaşanan ve hastalığı nedeniyle seçim merkezine gidemeyen 68 yaşındaki Meryem Özdemir, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ben razıyım. Evvel Turgut Özal'dı, Özal'dan sonra bu oldu." dedi.

Önceki yıllarda oyunu kullanacağı okuldaki sınıfa dört kişinin yardımıyla çıkarıldığını ifade eden Özdemir, bu kolaylığı sağlayanlara teşekkür etti.

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Özdemir'i evinde ziyaret etti. Çalık, Türkiye'de 481 bin evde bakım hizmeti verilen hasta ve engelli olduğunu anlattı.

Çalık, 18 yaş üstü yaklaşık 300 bin kişiye evde bakım ücreti ödendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Evde sandık uygulamasını getirmemiz gerekiyordu. Daha önceki seçimlerde fotoğraflar çok kötüydü. Teyzem, oksijen tüpüyle, ambulansla okula geliyordu. Yukarı çıkıp, inerken çok ciddi problemleri oluyordu. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla, TBMM'de yasal düzenlemeyi yaptık ve onun gereğini YSK yerine getiriyor. Bugün sandık eve geldi, teyzem oyunu kullandı, duasını aldık. Her engellimize sandık gitmiyor ama yatalak olan hastalarımıza evde sandık uygulamasını başlattık. Diğer engelli vatandaşlarımız da muhtarlıklara, ilçe seçim kurullarına, YSK'ya ulaşacak mekanizmalara başvurduklarında onların da engellerine göre mekanlar hazırlanıyor."

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