Türkiye sandık başında

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için vatandaşlar, son dakikalarda da oy kullanmaya devam ediyor.

Sancaktepe İlkokulu'nda oy veren, belinde ve kalçasında erime olan yürüme engelli Mukaddes Yılmaz (71), vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.

Belinde 12 platin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Rabbim hakkımızda ne hayırlıysa onu versin, ülkemize, milletimize iyilik versin." dedi.

