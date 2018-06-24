Türkiye sandık başında

Çorum'da engelli vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alanlar, özel araçlarla taşınarak oylarını kullandı, yatağa bağımlı hastalar seyyar sandıkta oy kullandı. Kent merkezinde 6 sandıkta 122 kişi, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık haklarını yerine getirdi.

Düğün öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini dile getiren Köse, "Düğün tarihimizi 8 ay önce belirlemiştik. Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Aklımızda böyle bir şey yoktu. Gelinlikle oy kullanmak farklı bir duygu. Köyde olması daha farklı oldu. Allah'tan hayırlısı neyse onu istiyoruz. Seçimler ülkemize uğur getirsin." ifadesini kullandı.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Sefa Köse'nin başka bir köyde oy kullanacağı için yanında olamadığını söyledi.

AMASYA/ÇORUM/ÇANKIRI (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir gelin, düğün öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy kullandı.

Engelli vatandaşlarla hastaların oy kullanabilmesi için Çorum Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce de ücretsiz araçlar tahsis edildi. Zabıta Hattı'nı arayan engelli vatandaşlar, tekerlekli sandalyeler ile evlerinden alınarak yakınlarıyla oy verecekleri okullara götürüldü. Vatandaşlar, burada oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü de evde bakım hizmeti alan vatandaşları özel araçlarla kayıtlı oldukları okullara götürerek, oy kullanmalarını sağladı.

- Çankırı

Çankırı'da 50 hasta, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri için araçlarla merkez ve ilçelerde bulunan sandıklara götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Birimi ve Eve Nakil Hizmet Birimi tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve hareket etmekte güçlük yaşayan hastaların oy kullanabilmesi için 7 araç tahsis edildi,16 personel görevlendirildi.

Tedavileri devam eden 50 hasta, talepleri doğrultusunda, hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere götürüldü. Oy verme işleminin ardından hastalar sağlık görevlilerinin refakatinde yeniden Çankırı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastalardan Gülhan Soysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetten son derece memnun olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Seçmen kütüğü Çankırı'nın en uzak ilçelerinden Bayramören'de olan Mehmet Aykanat da vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi için sağlanan imkandan çok memnun olduğunu dile getirdi.

