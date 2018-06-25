Türkiye seçim sonuçlarını AA'dan öğrendi

Uluslararası bir haber kuruluşu olan Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını Türkçenin yanı sıra 12 dilde yaptığı yayınla dünyanın dört bir yanında abonesi olan 2 bin 250 medya kuruluşuna en hızlı ve doğru şekilde iletti.

AA, seçim sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını günler öncesinden hazır hale getirdi. 24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayımlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapıldı.

Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretildi ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırma saatine kadar AA'nın verdiği sonuçlar, bilgilendirme amaçlı olarak ambargolu şekilde abonelerine servis edildi.