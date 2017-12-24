HABER

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:27 | Son Güncelleme 47 dakika önce

- OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK'de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruluşuna ilişkin düzenlemeye yer verildi - Vakıf Mütevelli Heyetinde cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedi'nde gösterilen üyeler yer alacak. Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilecek

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ek yapıldı.

Ek maddeye göre, şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Merkezi Ankara'da olacak Vakfın gelirlerini; yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar, Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer haklardan elde edilen gelirler, iktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan sağlanan gelirler ile diğer gelir kalemleri oluşturacak.

Vakıf; kurumlar vergisinden (iktisadi işletme ve iştirakler hariç), yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenecek.

Vakıf Mütevelli Heyetinde cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedi'nde gösterilen üyeler yer alacak. Ayrıca Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilecek.

Başbakanlık ve Bakanlık bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların 10 milyon lira tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturacak. Bu hesaplarda kalan meblağlar Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip 15 iş günü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılacak.

Vakfın kuruluş ve faaliyet merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülen taşınmazlar, bedelsiz olarak Vakfın kullanımına tahsis edileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları taşınır ve taşınmazlarını Vakfa hibe edebilecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.