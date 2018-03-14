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Türkiye şehitlerini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Zeyin Dalı harekâtı kapsamında Suriye’nin Afrin kenti yakınlarında teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen ile Diyarbakır’da Görese Dağı bölgesinde teröristlerin araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık (28), uzman çavuşlar Kadir Çakı (26) ve Fatih Uysal’ın (24) cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen için Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki Arıoba Camisi’nin önündeki Fatih Meydanı’nda tören düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende anne Hüsne Sürmen, tabutunu okşadığı oğlunun şehit olmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Sürmen, “Seviniyorum, oğlum şehit oldu diye seviniyorum. İki tane daha var, onlar da olsun. Seninle gurur duyuyorum yavrum, her gün sana dua edeceğim. Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi. Şehit babası Orhan Sürmen, diğer 2 oğlu Zeki ve Ferdi’yi de vatan için kurban vermeye, hazır olduğunu söyledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Sürmen’in naaşı, Merkez Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

3.5 YAŞINDAKİ KIZI DA TÖRENDEYDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenaze namazı ikindi vakti Alanya’da Gürses Camisi önündeki meydanda kılındı. Cenaze namazına binlerce Alanyalı katıldı. Şehit Uysal’ın cenazesinde babası Mustafa Uysal, annesi Gülsüm Uysal ile üç kardeşi ve 3.5 yaşındaki kızı Ada Uysal’a askeri görevliler eşlik etti. Şehit Uysal’ın askeri elbise giydirilen kızı Ada, törende şehidin ablasının kucağında uyudu. Şehidin cenazesi, Türk bayraklarıyla donatılan cenaze namazının kılındığı meydandan ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Şehidim Hakkını Helal Et’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları eşliğinde Bektaş Mezarlığı’nda defnedildi.
Şehit astsubayı, 5 bin Akşehirli uğurladı

KARDEŞLERİNİ OKUTUYORDU

Şehit Ümmet Ufacık’ın cenazesi, dün Konya Akşehir’e getirildi. Cenaze helallik alınmak için baba evine getirildiğinde 3 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta durabilen anne Gülay Ufacık’a da kadın astsubay yardımcı oldu. Baba Bahattin Ufacık da oğlunun cenazesini görünce ağladı.

Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde Nasreddin Hoca Meydanı’na götürüldü. Törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Akşehir Şehitliği’nde defnedildi.

Yakınları, bekar olan şehidin, biri üniversitede olmak üzere iki kız kardeşinin okul masraflarını karşılayıp, onların da eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştığını söylediler.

‘GÜNEŞ DOĞMUŞ KADİR GELSENE’

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın cenazesi dün askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirildi. Aynı uçaktan indikten sonra “Güneş doğmuş Kadir gelsene. ‘Sabah olsun geleceğim’ demiştin” sözleriyle yürekleri burkan şehidin eşi Hanife’ye karşılayıp sarılan şehidin babası Bekir Çakı, “Dayanacağız. Kolay değil” diye teselli etmeye çalıştı. Şehit Çakı’nın ‘Alp Aslan’adını verdiği oğlunu ise kadın astsubay kucağında araca götürdü. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Amasya’nın Beldağı köyünde toprağa verildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bütün kanalların haber programlarını izleyin max 1 dk bunu sunup geçecekler. İran’da düşen ve keyif yapmaktan dönen jet kaç gündür haber yapılıyor ? kaç gündür ölenlerin başarılarından bahsediliyor ? Yanlış anlaşılmasın Allah onların da ailesine sabır ve güç versin ama demek istediğim gariban ülkenin cefasını çeker zengin de sefasını olan yine askerimizin ailesine oldu ateş düştüğü yeri yaktı. şimdi normal hayatımıza dönelim planlarımızı uygulayalım. Ateş düştüğü yeri yakmaya devam etsin kimin umrumda belki benim gibi haberi okuyunca üzülürsünüz o kadar
Canabi ALLAH rabislere mesala çürük biloya ABD vatandasi buraya bedelli damat feritde de nasip etsin
mekanları cennet olsun rabbim ailelerine sabır versin. içim yanıyor şehit haberlerine.. malesef medyamız 3.4 gündür en çok uçak kazasını gösteriyor. neden şehit haberlerine bu kadar zaman ayırmıyorlar acılı ailelerine ...:(
ailelerine sabır diliyorum rabbim korusun tüm mehmetcigimizi
Her şehit haberinde yakınımı, kardeşimi kaybetmiş gibi üzülüyorum. Zaten vatani görevini yapan tüm Mehmetçikler gerçek kardeşlerimiz, gerçek evlatlarımız gibi. Rütbeli-rütbesiz hepsi. Umarım artık şehit haberi duymayız. Acılarını yürekten paylaştığımız ailelerine sabırlar diliyoruz.
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