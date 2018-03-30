Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Sabah gazetesinin haberine göre; Dünyada 'Gölge CIA' olarak anılan ABD'nin özel istihbarat kurumlarından Stratfor, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek Suriye'den ulusal güvenliğine yönelmiş tehditleri bertaraf eden Türkiye'nin, Irak'ın Sincar bölgesine de operasyon düzenleyebileceğini yazdı. Raporda Türkiye'nin şimdilik Bağdat yönetiminin verdiği güvenceler ışığında Sincar'daki durumu izlemeyi tercih ederek Sincar operasyonunu ertelediği belirtildi. "Türkiye, şimdilik operasyondan vazgeçse de Ankara'nın, Irak ordusunun Sincar'da bulunmasından tatmin olup olmayacağı net değil" ifadelerine yer verilen Stratfor raporunda Irak'ta mayıs ayında seçimler düzenleneceği hatırlatıldı.

EZİDİLER DE RAHATSIZ



Türkiye'nin Irak'ta 17 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar Bağdat yönetiminin tavrını gözleyeceği ve bu tarihe kadar özellikle Ezidi nüfusun yaşadığı bölgeye operayson düzenlemesinin düşük ihtimalli olduğu kaydedildi. Aynı raporda bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Sincar'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu ve Ezidilerin de uluslararası camiada terör örgütü olarak kabul edilen PKK'dan rahatsız olduğu vurgulandı.