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Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 05:09 | Son Güncelleme

Gölge CIA’nın hazırladığı rapora göre Türkiye, Bağdat’ın verdiği güvenceler ve Irak’taki seçimler nedeniyle Sincar operasyonunu erteledi. Ancak PKK’ya karşı harekat ihtimali her zaman masada.

Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Sabah gazetesinin haberine göre; Dünyada 'Gölge CIA' olarak anılan ABD'nin özel istihbarat kurumlarından Stratfor, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek Suriye'den ulusal güvenliğine yönelmiş tehditleri bertaraf eden Türkiye'nin, Irak'ın Sincar bölgesine de operasyon düzenleyebileceğini yazdı. Raporda Türkiye'nin şimdilik Bağdat yönetiminin verdiği güvenceler ışığında Sincar'daki durumu izlemeyi tercih ederek Sincar operasyonunu ertelediği belirtildi. "Türkiye, şimdilik operasyondan vazgeçse de Ankara'nın, Irak ordusunun Sincar'da bulunmasından tatmin olup olmayacağı net değil" ifadelerine yer verilen Stratfor raporunda Irak'ta mayıs ayında seçimler düzenleneceği hatırlatıldı.

EZİDİLER DE RAHATSIZ

Türkiye'nin Irak'ta 17 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar Bağdat yönetiminin tavrını gözleyeceği ve bu tarihe kadar özellikle Ezidi nüfusun yaşadığı bölgeye operayson düzenlemesinin düşük ihtimalli olduğu kaydedildi. Aynı raporda bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Sincar'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu ve Ezidilerin de uluslararası camiada terör örgütü olarak kabul edilen PKK'dan rahatsız olduğu vurgulandı.

ORTAK OPERASYON OLABİLİR

Seçimlerin gerçekleşeceği 17 Mayıs'tan sonra Türkiye ve Irak'ın bölgede ortak bir operasyon düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu aktaran Stratfor, "Irak'ın şimdiki hamlelerin Türkiye'nin operasyon fikrini tekrar gözden geçirmesine sebep olduğunu ancak bunun Ankara'nın PKK'yla mücadele kararlılığını durduramayacağı" analizini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan çıkan kararlarda da "Terör örgütü faaliyetlerinin öncelikle Irak tarafından önlenmesinin beklendiği, mümkün olmaması halinde Türkiye tarafından engelleneceği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
asker Sincar PKK PYD savaş Türkiye

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