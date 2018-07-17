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Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Haseke bölgesine askeri bir uçak düştü. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçağa ait en görüntüleri paylaşıldı.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü.

Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, yerel kaynaklar uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Suriye_Haseke-Kamisli-Amude


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Suriye savaş uçağı askeri uçak Haseke

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