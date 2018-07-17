Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü.
Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, yerel kaynaklar uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.
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