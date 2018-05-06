İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde güçlü bir irade bulunduğunu belirterek, "Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi. Türkiye-Sırbistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ın katımıyla yapıldı. Forumda konuşan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iş adamlarıyla bir araya gelmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni etti. Sırbistan'ın Türkiye için dost bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir iradenin mevcut olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Türkiye ziyaretini bu iradenin anlamlı bir nişanesi olarak gördüğünü aktardı. Yarın yapılacak Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliklerindeki ivmeyi daha da artıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Konsey mekanizması sayesinde düzenli olarak gündemimizdeki konuları ilgili muhataplarıyla ele alacak, karara bağlayacak ve aldığımız kararların sonuçlarını da değerlendirme fırsatını yakalayacağız. Tabii burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, bilhassa da siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor."

- "Sırbistan yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik konumu ve uygun iş ortamıyla Sırbistan'ın bugün yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu aktardı. Vucic'in konuşmasındaki açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Her konuda, herhangi bir sıkıntı anında yanınızdayım, sizlere destek olmaya hazırım, demek suretiyle yolda ne kadar taş, toprak varsa hepsini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Bu önemli bir irade. Bu iradeyi de en güzel şekilde bence iş adamlarının değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu. Türk şirketlerinin istihdam oluşturan yatırımlarının her geçen gün katlanarak arttığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca bankacılık sektöründe de Halkbank Sırbistan'da gurur verici işlere imza atıyor. Geçen yılki ziyaretimiz sırasında Halkbank'ın Sırbistan'da sermaye artırımına gideceğinin sözünü vermiştik. Hamdolsun bu sözümü hayata geçirmeye başladık. 40 milyon avroluk sermaye artışının ilk 20 milyon avroluk bölümü şubat ayında gerçekleşti. Kalan 20 milyon avroluk sermaye artışı da inşallah önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Böylece Halkbank, Sırbistan'da 90 milyon avroluk sermaye ve 400 milyon avrodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır. Bu kritik adım Sırbistan'da yatırım yapmak isteyen firmalarımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi ayrıca bir güven ortamını da hazırlayacaktır. Şüphesiz bütün bu başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic'in katkılarını memnuniyetle ifade etmem gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı firmalarımıza destek olmanın yanında onların sorun ve sıkıntılarıyla da çok yakından ilgileniyor. Ülkem ve iş adamlarımız adına, kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."