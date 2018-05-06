İSTANBUL (AA) - Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türk iş insanlarına ülkesinde yatırım yapmaya devam etmeleri çağrısında bulunarak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'den, ülkemize gelen hiçbir iş adamı pişman olmadı. Tüm makamlarımız, Sırbistan'a adım attığınız andan itibaren yanınızda yer alıyor. Bürokratik anlamda tüm kolaylıklar sağlanıyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Ljajic, Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkilerde bir bahar dönemi yaşandığını vurgulayarak, iki cumhurbaşkanı arasında var olan diyaloğun, ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Bu iş birliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Ljajic, şöyle konuştu:

"Var olan ekonomik ilişkilerimiz için gereken hukuki altyapıyı oluşturmak adına gerekli imzaları da attık. Türkiye'ye kültür ve coğrafya olarak çok yakınız. Bize düşen birkaç görev var. O da iş birliğimizi istediğimiz seviyeye getirmektir. Salonda olan Türk iş adamlarına sesleniyorum; Sırbistan'da yatırım yapmaya devam edin. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'den, ülkemize gelen hiçbir iş adamı pişman olmadı. Tüm makamlarımız, Sırbistan'a adım attığınız andan itibaren yanınızda yer alıyor. Bürokratik anlamda tüm kolaylıklar sağlanıyor."