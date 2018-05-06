İSTANBUL (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Balkanlar'ın neresinde olursa olsun iş yapmak istediğiniz zaman beni arayın. İş kurmanız için en iyi şartları sunmaya hazırım. Türk iş adamlarını ülkeme bekliyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Vucic, Türkiye-Sırbistan iş birliğine verdiği katkı ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk ve Sırbistan Kralı Aleksandar Obrenovic'den beri samimi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sırbistan ile Türkiye arasında, samimi ilişkilerinin yanı sıra iş birliği konusunda da belli bir seviyeye gelindiğini vurgulayan Vucic, ''Türkiye ile ilişkimiz her ne kadar iyi düzeyde olsa da aslında istediğimiz seviye tam olarak bu değil. Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşımak istiyoruz. Sırbistan olarak, elimizden geldiği kadar var gücümüzle ilişkilerimizi istediğimiz seviyeye getirmek zorundayız. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz birkaç yıl öncesine kadar istediğimiz seviyede değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları ve iş adamlarının Sırbistan'a yatırımlarıyla bu ilişkiler belli bir seviyeye ulaşmış durumda.'' diye konuştu.