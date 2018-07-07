Türkiye Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının bomba yüklü araçla düzenlediği terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Somali'de güvenlik ve istikrarı hedef alan terör saldırılarının kınandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.
Açıklamada, "Türkiye, terörizmle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
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