"Türkiye, son 16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim, bizim sürekli olarak şikayet ettiğimiz vesayet sistemi defterini kapatan bir seçimdir. Meclis ve hükümet arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran, her birini kendi adına, kendi görevine yoğunlaştıran ve bütün bunlarla birlikte yarına ait bu anlayışı artık 24 Haziran'dan itibaren başlatan bir seçimdir." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de sahurda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokrasiyle ayakta kaldığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri sadece bizim kendimize ait seçimler değil, gelecek neslimizi aynı zamanda dünyada Türkiye'den, bir haksızlıkla karşılaşırsa kuvvet bekleyen ülkeleri ve milletleri, aynı zamanda da tarihimizin bize bıraktığı emaneti ve mirası ilgilendiren bir seçimdir. Çünkü bu seçimin özelliği şudur: Bu seçim, bizim sürekli olarak şikayet ettiğimiz vesayet sistemi defterini kapatan bir seçimdir. Meclis ve hükümet arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran, her birini kendi adına, kendi görevine yoğunlaştıran ve bütün bunlarla birlikte yarına ait bu anlayışı artık 24 Haziran'dan itibaren başlatan bir seçimdir. Bu seçimin bir özelliği daha var. Türkiye, son 15-16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Bunun devam ettirilmesi lazım. Bu seçimin bir özelliği daha var. 16 yıldır Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla artan bilgisiyle tecrübesiyle ve daha fazla tanıdığı dünyayla Türkiye'de çözüme yönelik koyduğu önerilerle bütün bunları birleştirerek Türkiye'yi önümüzdeki 5 yılda çok daha iyi bir noktaya getirecek."