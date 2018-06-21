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Türkiye sosyal medyadan canlı video izlemede birinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

SOSYAL medya üzerinden canlı video izlenme oranları üzerine yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin 21 ülke arasında sosyal medyadan canlı video izlemede birinci sıraya oturduğu belirlendi.

İSTANBUL, (DHA)- SOSYAL medya üzerinden canlı video izlenme oranları üzerine yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin 21 ülke arasında sosyal medyadan canlı video izlemede birinci sıraya oturduğu belirlendi.

Ajans Press, sosyal medya üzerinden canlı video izlenme oranları üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Interactive Advertising Bureau (IAB) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 21 ülkeden 18 yaş üstü 4 bin 200 kişi baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin sosyal medyadan canlı video izlemede birinci olduğu belirlendi. Avrupa’da ise kullanıcıların yüzde 70’i günde en az bir kere video izlerken, Türkiye'de kullanıcıların yaklaşık 3’te 2’sinin günde en az bir kez video izlediği görüldü.

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI DA CANLİ VİDEO OLARAK İZLİYORUZ

2017 ve 2018 yıllarını kapsayan incelemede, sosyal medya başlığı altında yazılı basına 200 bin 355 haber yansıması tespit edildi. Raporda, katılımcılardan yüzde 47’sinin geçmiş yıllara oranla daha fazla video izlediği tespit edilirken, bu yükselmede akıllı telefonların rolünün büyük olduğu belirtildi. Kişiler canlı videoları da sosyal medya platformlarından izlerken, Türkiye yüzde 64 oranla hazırlanan listenin ilk sırasına yerleşti. Genel olarak kullanıcıların canlı videoda tercihi diziler olurken, oyun videolarının Türkiye’de revaçta olduğu saptandı. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 54’ünün 2018 Dünya Kupası maçlarını da canlı videodan izlemeyi planladığı ortaya çıktı. Küresel olarak katılımcıların 3’te 2’si ise Dünya Kupası’nı canlı olarak televizyondan izleyecekleri belirtti. Böylelikle, televizyon ve akıllı telefonların büyük futbol organizasyonlarında öne çıkan iki kanal olduğu belirlendi.

REKLAMLARDAN RAHATSIZIZ

Araştırma kullanıcıların video izlerken reklamlarla etkileşime geçtiklerini de ortaya koyarken, reklamların daha az rahatsız edici olması gerektiğini vurgulandı. Katılımların yüzde 52’si reklamlarda desteklenmiş ücretsiz videoları izlerken, yüzde 64’ü de reklama tıklama, web sitesi ziyaret etme, arama motorlarında ürünü arama, ürün veya reklam hakkında yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunduğu belirlendi. Türkiye’deki kullanıcıların ise yüzde 73’ünün canlı video izlerken görülen reklamlarla etkileşime geçtiği saptandı.

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