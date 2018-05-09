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“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Adıyaman'da proje dolayısıyla öğrenciler sportif yetenek taramasından geçirildi

Adıyaman'da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ile yetenekli sporcular keşfedilecek.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak projesi "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" 81 ilde eş zamanlı başladı.

Proje kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Yeni Mahalle Spor Salonu'nda bir dizi sportif aktivite yaptırılan TOKİ, Şehit Cem Özgül ve Demokrasi İlkokullarından 3'üncü sınıf öğrencileri testten geçirildi.

Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Projedeki amaçlarının ilkokul 3'üncü sınıfa giden öğrencilerin keşfedilmesi olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il merkezindeki 4 bin 900 öğrencinin yetenek taramasından geçirileceğini ifade etti.

Keleş, "Periyotlarla ilçelerdeki öğrencilerle birlikte 3'üncü sınıfa giden 12 bin ilkokul öğrencimizi sportif yetenek taramasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini bildiren Keleş, bunun, Türkiye'de yıllardır altyapısal eksikliğini hissettikleri çok önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Sürekli spor yaptığını dile getiren TOKİ İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hasari Songül, "Buraya spor yapmak için geldim. Futbol oynamayı çok seviyorum, futbolcu olacağım." diye konuştu.

Proje ile 7 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde il merkezindeki 28 ilkokulda 4 bin 909 üçüncü sınıf öğrencisi sportif yetenek taramasından geçirilecek.

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