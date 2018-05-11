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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtım toplantısı, 14 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya konulan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, 14 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da tanıtılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Turkcell'in resmi sponsorluğunda oluşturulan projenin ayrıntıları, Tuzla'da düzenlenecek tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda saat 11.30'da başlayacak toplantıda projenin ayrıntılarının Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

İlk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranacağı proje ile yaklaşık 2,5 milyon çocuğun sportif yetenekleri ve potansiyelleri bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

Her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli öğrenciler keşfedilerek Türkiye'deki spor altyapısının bilimsel veriler ışığında yükseltilmesi ve çocukluk çağında sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi hedefleniyor.

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