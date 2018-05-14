Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtıldı (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün uygulama safhasına geçtiklerini belirterek, "Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor." dedi.

Ayrıca, şampiyon milli sporcular Taha Akgül, Nur Tatar ve Rukiye Yıldırım ile Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Enes Telli de etkinliği takip edenler arasında yer aldı.

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Projenin tüm ülkeyi kapsadığını anlatan Bakan Bak, "Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk sporuna hizmet için çok sayıda tesis yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz."