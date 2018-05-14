Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtıldı (1)

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
Tuzla'da bulunan Taptuk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hazır bulundu.
Ayrıca, şampiyon milli sporcular Taha Akgül, Nur Tatar ve Rukiye Yıldırım ile Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Enes Telli de etkinliği takip edenler arasında yer aldı.
- Bakan Bak: "Burada bir devrim var"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün uygulama safhasına geçtiklerini belirterek, "Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor." dedi.
Projenin tüm ülkeyi kapsadığını anlatan Bakan Bak, "Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk sporuna hizmet için çok sayıda tesis yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bak, şöyle devam etti:
"Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz."
Osman Aşkın Bak, her öğrencinin kendileri için değerli olduğuna değinerek, "Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel bir olayı başlatıyoruz ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.
- Akça: "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlamalıyız"
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin destekçisi olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.
Türkiye'nin geleceği olan çocuklara hizmet etmenin önemini anlatan Akça, "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlamalıyız. Yapılacak bu çalışmalar da gençlerimizi hayata daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu projeyi, geleceği tasarlamanın bir parçası olarak görüyoruz. Biz de Turkcell olarak ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Finanse ettiğimiz çok değerli bir proje. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeyi bize anlattığında çok heyecanlandık ve destekçisi olmaya karar verdik. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, projeyle ilgili protokole birlikte imza attılar.
İmzaların ardından tüm katılımcılarla birlikte kurdele kesimi yapılırken, son olarak da iki bakan öğrencilere yönelik tarama çalışmalarını inceledi.
- Yaklaşık 1 milyon öğrenci taranacak
Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamında, ilk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerinin, bilimsel verilerle ortaya çıkartılacağı aktarıldı.
Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesinin ve Türkiye'nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesinin sağlanacağı ifade edildi.
Hedefin, tarama yapılacak çocukların yüzde 10'uyla temel eğitime devam edilmesi olduğu vurgulanırken, oluşturulacak geniş sporcu havuzuyla, içlerinden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarının çıkacağı elit sporcular yetiştirileceği dile getirildi.
Proje kapsamında 81 ilde 24 bin okulun 135 uzman birim tarafından taramasının yapılacağı belirtildi.
(Sürecek)
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