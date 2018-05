Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtıldı (1)

"Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz."

Projenin tüm ülkeyi kapsadığını anlatan Bakan Bak, "Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, her öğrencinin kendileri için değerli olduğuna değinerek, "Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel bir olayı başlatıyoruz ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

- Akça: "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlamalıyız"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin destekçisi olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin geleceği olan çocuklara hizmet etmenin önemini anlatan Akça, "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlamalıyız. Yapılacak bu çalışmalar da gençlerimizi hayata daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu projeyi, geleceği tasarlamanın bir parçası olarak görüyoruz. Biz de Turkcell olarak ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Finanse ettiğimiz çok değerli bir proje. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeyi bize anlattığında çok heyecanlandık ve destekçisi olmaya karar verdik. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.