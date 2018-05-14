Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtıldı (2)

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu belirterek, "Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tamamlanan bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.