HABER

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir" - "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu belirterek, "Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tamamlanan bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, her öğrencinin, kendine uygun spor alanında lisans alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedeflediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecektir. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil etmektedir. Bunun en son örneği Rukiye Yıldırım'dır."

Rukiye Yıldırım'ın Ankara Mamak'taki ortaokul, lise eğitimi sırasında keşfedildiğini kaydeden Yılmaz, Yıldırım'ın, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yetenek taraması sonrası keşfedilecek yetenekli öğrencilerin uygun eğitimle uluslararası arenada Türkiye'yi hakkıyla temsil edeceklerine inandığını aktararak, "Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerin gelişimine ivme kazandıracak"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de bugünün hem spor hem gençler hem de eğitim adına çok önemli bir gün olduğunu belirterek, bu hareketle gençlerin hem fiziksel hem ruhsal hem de bilgi noktasında gelişimine ivme kazandırılacağını söyledi.

Eğitimin bir parçası olarak sporun gençlere özveri sağlamasında çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu anlamda bu faaliyetlerin artarak devamı hem milletimizin hem ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. İlimizde bugüne kadar 618 bin lisanslı sporcu spor yapıyor. 9 branşta da yaklaşık 50 bin müsabaka oynandı. Bu taramaya dahil olan 193 bin 618 öğrencimiz bu proje kapsamında taranacak. 126 antrenör bu seçmelerde görev almıştır." diye konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

- Yaklaşık 1 milyon öğrenci taranacak

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamında, ilk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesi ve Türkiye'nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesi sağlanacak.

Hedefin, tarama yapılacak çocukların yüzde 10'uyla temel eğitime devam edilmesi olduğu vurgulanırken, oluşturulacak geniş sporcu havuzuyla içlerinden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkacağı elit sporcular yetiştirilecek.

Proje kapsamında 81 ilde 24 bin okulun 135 uzman birim tarafından taraması yapılacak.

(Bitti)

Oylar yön mü değiştirdi? 'Nezaketsiz yanıtın nedeni bu telaş olabilir'Oylar yön mü değiştirdi? 'Nezaketsiz yanıtın nedeni bu telaş olabilir'
Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmişPensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş
Gözler komşuda! Oy verme işlemi başladıGözler komşuda! Oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Vasip Şahin milli eğitim bakanı ismet yılmaz Türkiye Sportif Yetenek Taraması Ve Spora Yönlendirme Projesi

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.