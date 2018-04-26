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Türkiye-Sudan ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 03:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetkililerle Türkçenin ders olarak okutulması konusunu görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudanlı yetkililer arasındaki görüşmede, Sudan eğitim kurumlarında Türkçenin ders olarak okutulması ele alındı.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Sudan Yüksek Öğretim ve İlmi Araştırma Bakanı Sümeyye Ebukişve, Neziroğlu'nu başkent Hartum'daki bakanlık binasında kabul etti.

Yükseköğretimden sorumlu Devlet Bakanı Et-Ticani Mustafa ile Bakanlık Müsteşarı Ezheri Amr Efadet'in de hazır bulunduğu görüşmede, Sudan eğitim kurumlarında Türkçe okutulması konusu müzakere edildi. Görüşmede ayrıca, "Türk-Sudan Üniversitesi ile Sudan üniversitelerinde Türkçe bölümü kurulması ve araştırmacı ve öğretim görevlisi değişimleri" gibi projeler masaya yatırıldı.

Ebukişve görüşmede, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi, yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini artırmayı istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Sudan ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki direktiflerine dikkati çeken Neziroğlu ise görüşmenin daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmasını takip amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının aralık ayında Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.

Türkçeye ilginin arttığı ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün kurslarında yaklaşık 800 Sudanlı öğrenci Türkçe öğreniyor.

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