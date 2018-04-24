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Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Başkanı Avad Ahmed el-Caz, tarım ve hayvancılık noktasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti

HARTUM (AA) - Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Başkanı Avad Ahmed el-Caz, tarım ve hayvancılık noktasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sudan haber ajansının (SUNA) haberine göre, komitenin Cumhuriyet Sarayı'nda yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Caz, iki ülkenin ekonomik çıkarlarını sağlamak için Türk tarafıyla stratejik ortaklığı sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıda genel olarak tarım ve hayvancılık üzerine konuşulduğunu aktaran Caz, “Sudan ve Türkiye arasındaki iş birliği, kamu ve özel sektör alanında güzel şekilde ilerliyor. Ekonomik anlamda tarım ve hayvan ticaretinin önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hayvan ırklarının gelişimini sağlayan bir merkez kurulabilir. Böylece canlı hayvanların gelişimi sağlanır.” ifadelerini kullandı.

Caz, Türk tarafıyla yapılan anlaşma çerçevesinde fonların borçlarını sona erdirmeye ve yeni projeler finanse etmeye başlandığını, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım ortaklıklarını teşvik etmek amacıyla Ortak İş Konseyi kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’de yaptığı Sudan ziyaretinin hemen ardından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in talimatıyla kurulan Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi, ilk kez bir ayda iki kez toplantı yapmış oldu.

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İşbirliği Yürütme Komitesi Toplantısı Sudan Türkiye

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