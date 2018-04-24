Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Toplantısı

HARTUM (AA) - Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Başkanı Avad Ahmed el-Caz, tarım ve hayvancılık noktasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Sudan haber ajansının (SUNA) haberine göre, komitenin Cumhuriyet Sarayı'nda yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Caz, iki ülkenin ekonomik çıkarlarını sağlamak için Türk tarafıyla stratejik ortaklığı sürdürdüklerini söyledi.
Toplantıda genel olarak tarım ve hayvancılık üzerine konuşulduğunu aktaran Caz, “Sudan ve Türkiye arasındaki iş birliği, kamu ve özel sektör alanında güzel şekilde ilerliyor. Ekonomik anlamda tarım ve hayvan ticaretinin önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hayvan ırklarının gelişimini sağlayan bir merkez kurulabilir. Böylece canlı hayvanların gelişimi sağlanır.” ifadelerini kullandı.
Caz, Türk tarafıyla yapılan anlaşma çerçevesinde fonların borçlarını sona erdirmeye ve yeni projeler finanse etmeye başlandığını, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım ortaklıklarını teşvik etmek amacıyla Ortak İş Konseyi kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’de yaptığı Sudan ziyaretinin hemen ardından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in talimatıyla kurulan Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi, ilk kez bir ayda iki kez toplantı yapmış oldu.
24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması
Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi
Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum