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Türkiye, Sudanlı yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başkent Hartum kırsalındaki yetimlere ramazan yardımı yapıldı

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Sudanlı 150 yetim çocuğa ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

Vakıf gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum kırsalındaki yardıma muhtaç yetimleri sevindirdi.

İçerisinde mısır unu, şeker, yağ, nohut, tuz ve hurmadan oluşan 23 kilogramlık paketler, yetimlere vakıf gönüllüleri tarafından teslim edildi. Temel ihtiyaç maddesi bulunan koliler, ramazan boyunca çocuklara yetecek şekilde planlandı.

Sudan Yetim Derneği Başkanı Fadile Sultan, desteklerinden dolayı Türk hayırseverlere teşekkür etti.

Yetimlerin ihtiyaçlarını yardımlar vasıtasıyla karşılamaya çalıştıklarını belirten Sultan, "Bu gıda paketinin içerisinde Sudan halkının sevdiği yiyecekler bulunuyor. Gerçekten bu yardım yetimleri çok mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu yardımlar artar. Siz de gördünüz bu yardımlar yetimleri çok sevindirdi. Türk hayırseverlerin desteği bizleri mutlu ediyor," diye konuştu.

Vakıf gönüllülerinden Abdurrahim Anıl Aktan da Sudan'a yardım ulaştırabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk hayırseverlerin yetimlere ayrı bir önem verdiğini yardımlarıyla gösterdiğini vurgulayan Aktan, "Ramazan boyunca Sudan'a yardımlarımız iftar ve gıda paketi desteği şeklinde sürecek. Bugün de tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi 150 yetime gıda paketi dağıttık. Hayırseverlerimize yardımlarını ihtiyaç sahiplerinden esirgemedikleri için çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Sudan (TDV) yardım yetim

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