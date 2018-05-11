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"Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 01:26 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "Bizim için son derece önemli olan, sel baskınlarını önlemeye yarayan programa şahsen ilgilenerek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım." - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: - "Bu ortak kardeşlik geçmişini temel alarak Arnavutluk ile ortak geleceğimizi somut ekonomik projelerle birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Halihazırda 2,7 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan Türk firmalar, bu rakamı önümüzdeki dönemde çift haneli rakamlara çıkaracaklardır"

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin komünist izolasyonundan çıktığından bu yana Türkiye'nin Arnavutluk'un yanında olduğunu söyledi.

Başkent Tiran'da Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasının (ATTSO) Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Türkiye'yi birbirini bağlayan bir tarihi, gelecek için birleştiren azmi bulunduğunu anlattı.

Ülkesinin komünist izolasyonundan çıktığından bu yana Türkiye'nin sürekli destekleri ile Arnavutluk'un yanında olduğunu kaydeden Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'u altyapıdan sağlığa, tarımdan kültüre, yardım ve teknik destek sağladığını aktardı.

Binlerce Arnavut öğrencinin Türkiye'deki okul ve üniversitelerde okuduğunu anımsatan Rama, bunun iki ülke arasında önemli bağlantı köprüsü ve dostluğun en parlak örneklerini oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ülkesinde meydana gelen acil durum ve doğal afetler nedeniyle oluşan zor şartlarda yardım ulaştıran ilk ülke olduğunu kaydeden Rama, "Bizim için son derece önemli olan, sel baskınlarını önlemeye yarayan programa şahsen ilgilenerek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari hacmin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasen yüzde 10 arttığını hatırlatan Rama, genel rakamın var olan büyük potansiyel için son derece küçük olduğunu söyledi.

Arnavutluk'taki Türk yatırımlar hakkında konuşan Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilişkinin kalitesi için çok önemli ve çok sembolik iki yatırımın lansman yılı olacağından dolayı son derece memnunum. Birincisi yeni Uluslararası Avlonya Havaalanı'nın inşası ile ilgili yatırım diğer ise Türk Hava Yolları (THY) tarafından bizim ulusal havayolu şirketimizin kurulması için yapacağı destek."

- "Türk şirketleri Arnavutluk'un gelişimine katkı sağlamaya devam edecek"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de Türk şirketlerinin Arnavutluk'un gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomi ve finans dünyasında kaydettiği başarıları ve halkına sağladığı refahı bölge ülkeleri ile paylaşmayı amaçladığını vurgulayan Yörük, Türkiye ile Arnavutluk arasında köklü kardeşlik bağları bulunduğunu belirtti.

İki dost milletin Balkanlardaki barış için de vazgeçilmez iki devlet olduğunu söyleyen Yörük, "Bu ortak kardeşlik geçmişini temel alarak Arnavutluk ile ortak geleceğimizi somut ekonomik projelerle birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Halihazırda 2,7 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan Türk firmalar, bu rakamı önümüzdeki dönemde çift haneli rakamlara çıkaracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

ATTSO Başkanı Seyhan Pencablıgil ise ATTSO'nun Aralık 2014'te kurulduğunu anımsatarak, ülkede en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer edindiğini kaydetti.

Arnavutluk ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı sevinç duyduklarını kaydeden Pencablıgil, "Öncelikli vazifemiz dost ve kardeş iki ülke olan Arnavutluk ve Türkiye'nin ticaret ve sanayi ilişkilerinin daha da ileriye götürmektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Edi Rama Türkiye

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