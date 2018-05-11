"Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında"

Türkiye'nin ülkesinde meydana gelen acil durum ve doğal afetler nedeniyle oluşan zor şartlarda yardım ulaştıran ilk ülke olduğunu kaydeden Rama, "Bizim için son derece önemli olan, sel baskınlarını önlemeye yarayan programa şahsen ilgilenerek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." diye konuştu.

Binlerce Arnavut öğrencinin Türkiye'deki okul ve üniversitelerde okuduğunu anımsatan Rama, bunun iki ülke arasında önemli bağlantı köprüsü ve dostluğun en parlak örneklerini oluşturduğunu vurguladı.

Ülkesinin komünist izolasyonundan çıktığından bu yana Türkiye'nin sürekli destekleri ile Arnavutluk'un yanında olduğunu kaydeden Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'u altyapıdan sağlığa, tarımdan kültüre, yardım ve teknik destek sağladığını aktardı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Türkiye'yi birbirini bağlayan bir tarihi, gelecek için birleştiren azmi bulunduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki ticari hacmin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasen yüzde 10 arttığını hatırlatan Rama, genel rakamın var olan büyük potansiyel için son derece küçük olduğunu söyledi.

Arnavutluk'taki Türk yatırımlar hakkında konuşan Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilişkinin kalitesi için çok önemli ve çok sembolik iki yatırımın lansman yılı olacağından dolayı son derece memnunum. Birincisi yeni Uluslararası Avlonya Havaalanı'nın inşası ile ilgili yatırım diğer ise Türk Hava Yolları (THY) tarafından bizim ulusal havayolu şirketimizin kurulması için yapacağı destek."

- "Türk şirketleri Arnavutluk'un gelişimine katkı sağlamaya devam edecek"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de Türk şirketlerinin Arnavutluk'un gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomi ve finans dünyasında kaydettiği başarıları ve halkına sağladığı refahı bölge ülkeleri ile paylaşmayı amaçladığını vurgulayan Yörük, Türkiye ile Arnavutluk arasında köklü kardeşlik bağları bulunduğunu belirtti.