"Türkiye, Suriye için elini taşın altına koydu"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Uluslararası toplumun aksine Türkiye, Suriye'de yaşanan üzücü olaylara sadece yazıklanmakla kalmamış, sorunların çözümüne yönelik tüm çabalarda elini bizzat taşın altına koymuştur." dedi.
YTB'nin "Suriyeliler için İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı 2017-2018 Dönemi Şehir Merkezleri Mezuniyet Programı", Ankara'daki bir otelde yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, YTB Başkanı Eren, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Manuera Vinals, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Katherina Lumpp ve Suriyeli öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Eren, söz konusu programın, 2013'te uygulamaya konulduğunu belirterek, şimdiye kadar programdan 12 bin 445 Suriyeli gencin faydalandığı bilgisini paylaştı.
2016'dan bu yana bu programı AB ve UNHCR'nin sağladığı fon desteğiyle yürüttüklerinin altını çizen Eren, bu yılki programda Yıldırım Beyazıt, Gazi, Karabük, Erciyes ve Selçuk Üniversitelerinden mezun olan 100 Suriyeli öğrencinin, öğrenimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.
- "İnsaflı kalplerde derin acı bıraktı"
Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara seyirci kalmadığının altını çizen Eren, şöyle konuştu:
"Suriye’deki olaylar küresel bir biçim aldığı gibi, Suriye halkının yaşadıkları da tüm insaflı kalplerde derin bir acı bırakmıştır. Komşumuz Suriye’deki kardeşlerinin acısını en çok paylaşan ülkelerden biri de şüphesiz Türkiye olmuştur." diye konuşarak, "Uluslararası toplumun aksine Türkiye, Suriye'de yaşanan üzücü olaylara sadece yazıklanmakla kalmamış, sorunların çözümüne yönelik tüm çabalarda elini bizzat taşın altına koymuştur."
"İç savaşın başından bu yana büyük zorluklar altında bulunan Suriyelilere karşı 'Açık Kapı' politikasını sürdüren Türkiye, kardeşlerini hiçbir zaman ölüm ve haksızlık seçeneği ile yüz yüze bırakmamış, Suriye halkını bir çıkar pazarlığına kurban etmemiştir." diyen Eren, Türkiye'nin halen 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşine "himayedarlık" yaptığını dile getirdi.
YTB Başkanı Eren, bu ülkenin bir an önce barış ve huzura kavuşmasını dileyen Türkiye'nin, Suriye'deki acı olayları yaşamış nesillerin "kayıp nesiller" olmaması için de çaba harcadığına dikkati çekerek, yatırımlarının önemli bir kısmını bu alanda yoğunlaştırdığını anlattı.
- "Kayıp nesil değil fırsat nesli olacaklar"
"Büyük bir drama şahit olmuş Suriyeli genç kardeşlerimiz bir 'kayıp nesil' değil, bilakis bir 'fırsat nesli' haline gelecekler, ülkelerinin kaybettiği yılları daha çabuk telafi edebileceklerdir." diye konuşan Eren, Türkiye'nin Suriye için yaptıklarının komşuluk hukukunun da ötesinde, insanlık hukukunun bir gereği olarak hayata geçtiğini sözlerine ekledi.
AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals ise konuşmasında, programdan mezun olan Suriyelileri yükseköğrenime hazırlayacak AB burslarının yardımı ve çok çalışmaları sayesinde burada üniversiteye gitmelerine imkan tanıyacak Türkçe dil yeterliliğini kazandıklarını söyleyerek, Türkiye'nin Suriye krizi karşısında gösterdiği tavırın takdir gördüğünü belirtti.
UNHCR Türkiye Temsilcisi Lumpp da YTB'ye programın koordinasyonu ve başarısı için teşekkür ederek, Suriyeli gençlerin Türkiye'deki öğrenim ve sosyal hayatlarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.
Programda Suriyeli öğrenciler de teşekkür konuşması yaparak, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiirini okudu.
Mezuniyeti kutlayan öğrencilerden Ahmad Hachalil'in söylediği "Kara Üzüm Habbesi" türküsüne alkışlarıyla eşlik eden öğrenciler, salonda renkli görüntüler oluşturdu.
Program, sertifika töreni ve çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.
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