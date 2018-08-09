"Türkiye, Suriye için elini taşın altına koydu"

2016'dan bu yana bu programı AB ve UNHCR'nin sağladığı fon desteğiyle yürüttüklerinin altını çizen Eren, bu yılki programda Yıldırım Beyazıt, Gazi, Karabük, Erciyes ve Selçuk Üniversitelerinden mezun olan 100 Suriyeli öğrencinin, öğrenimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Uluslararası toplumun aksine Türkiye, Suriye'de yaşanan üzücü olaylara sadece yazıklanmakla kalmamış, sorunların çözümüne yönelik tüm çabalarda elini bizzat taşın altına koymuştur." dedi.

- "İnsaflı kalplerde derin acı bıraktı"

Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara seyirci kalmadığının altını çizen Eren, şöyle konuştu:

"Suriye’deki olaylar küresel bir biçim aldığı gibi, Suriye halkının yaşadıkları da tüm insaflı kalplerde derin bir acı bırakmıştır. Komşumuz Suriye’deki kardeşlerinin acısını en çok paylaşan ülkelerden biri de şüphesiz Türkiye olmuştur." diye konuşarak, "Uluslararası toplumun aksine Türkiye, Suriye'de yaşanan üzücü olaylara sadece yazıklanmakla kalmamış, sorunların çözümüne yönelik tüm çabalarda elini bizzat taşın altına koymuştur."

"İç savaşın başından bu yana büyük zorluklar altında bulunan Suriyelilere karşı 'Açık Kapı' politikasını sürdüren Türkiye, kardeşlerini hiçbir zaman ölüm ve haksızlık seçeneği ile yüz yüze bırakmamış, Suriye halkını bir çıkar pazarlığına kurban etmemiştir." diyen Eren, Türkiye'nin halen 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşine "himayedarlık" yaptığını dile getirdi.

YTB Başkanı Eren, bu ülkenin bir an önce barış ve huzura kavuşmasını dileyen Türkiye'nin, Suriye'deki acı olayları yaşamış nesillerin "kayıp nesiller" olmaması için de çaba harcadığına dikkati çekerek, yatırımlarının önemli bir kısmını bu alanda yoğunlaştırdığını anlattı.