"Türkiye, Suriye'de katledilen insanlığı tekrar ihya ediyor"

Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 4,3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Katırcıoğlu, "Açık kapı politikası, Türkiye'nin göçmen politikasını oluşturuyor. Türkiye'nin göç tecrübesi, dünyadaki mevcut göç ve iltica anlayışını sorgulanır hale getirmiştir." diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda bölgesindeki birçok insani krizin çözümünde ve özellikle sığınmacılar konusunda çok önemli ve değerli adımlar attığını anlatan Katırcıoğlu, "Suriye'de yaşanan insani dramın rehabilitasyonu Türkiye'de gerçekleşiyor. Türkiye, Suriye'de terör cenderesine sıkıştırılan, katledilen insanlığı tekrar ihya ediyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen "Kadın Bakış Açısıyla Ortadoğu ve Avrupa Ekseninde Sığınmacı Kadınlar" başlıklı panele Milletvekili Katırcıoğlu ile KEFEK üyeleri AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen konuşmacı olarak katıldı.

WASHINGTON (AA) - ABD'de temaslarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Suriye'de yaşanan insani dramın rehabilitasyonu Türkiye'de gerçekleşiyor. Türkiye, Suriye'de terör cenderesine sıkıştırılan, katledilen insanlığı tekrar ihya ediyor." dedi.

Daha sonra söz alan Ayşe Sula Köseoğlu da Türkiye'deki kadın sığınmacılarla ilgili olarak ne gibi adımlar atıldığı ve geliştirilen destekleyici politikalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elif Doğan Türkmen ise Türkiye'nin göçmen politikası, sığınmacı kadınlar ve çocuklarla ilgili projeler ve bölgede yaşanan sorunlar karşısında atılan adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Daha sonra programa katılan konukların sorularını yanıtlayan milletvekilleri, DCA yetkililerinden hem cami hem de bölgede yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi aldı.