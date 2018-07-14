Türkiye, Suriyelilerin eğitimi için seferber oluyor

İBRAHİM ERİKAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden okul çağındaki yaklaşık bir milyon 200 bin çocuğun, Türkiye'de eğitim alması için her türlü imkan seferber ediliyor.

Türkiye'nin okul yatırımlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında da Suriyeli çocukların eğitim görmesi amacıyla inşa edilecek 215 okulun yapımı için çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, AB tarafından sunulan 475 milyon avroluk hibe desteğiyle, 19 ilde kurulacak okullarda 150 bin Suriyeli öğrencinin daha eğitim alması öngörülüyor.

Okullardan birçoğunun 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde hizmete girmesi beklenirken, bir kısmının da inşası sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık bir milyon 200 bin okul çağında Suriyeli bulunduğunu, bu çocukların eğitim almaları için bakanlık olarak bütün güçleriyle çalıştıklarını söyledi.