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Türkiye, Suriyelilerin eğitimi için seferber oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden okul çağındaki yaklaşık bir milyon 200 bin çocuğun, Türkiye'de eğitim alması için her türlü imkan sunuluyor - Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman: - "Şu anda Türkiye'de 215 okulun inşasına başladık. 60'ı prefabrik, 155'i betonarme olmak üzere 215 okul inşa edilecek. Bu projemiz 19 ilde, Suriyeli misafirlerimizin yoğun yaşadığı yerlerde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapacağımız 215 okulla toplamda ek 150 bine yakın öğrenciye daha eğitim verme kapasitesi oluşturacağız"

İBRAHİM ERİKAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden okul çağındaki yaklaşık bir milyon 200 bin çocuğun, Türkiye'de eğitim alması için her türlü imkan seferber ediliyor.

Türkiye'nin okul yatırımlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında da Suriyeli çocukların eğitim görmesi amacıyla inşa edilecek 215 okulun yapımı için çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, AB tarafından sunulan 475 milyon avroluk hibe desteğiyle, 19 ilde kurulacak okullarda 150 bin Suriyeli öğrencinin daha eğitim alması öngörülüyor.

Okullardan birçoğunun 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde hizmete girmesi beklenirken, bir kısmının da inşası sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık bir milyon 200 bin okul çağında Suriyeli bulunduğunu, bu çocukların eğitim almaları için bakanlık olarak bütün güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Duman, son olarak AB'nin mali desteklerinden 475 milyon avroluk bir hibe aldıkları bilgisini vererek "AB'den aldığımız hibe desteği kapsamında, şu anda Türkiye'de 215 okulun inşasına başladık. 60'ı prefabrik, 155'i betonarme olmak üzere 215 okul inşa edilecek. Bu projemiz 19 ilde, Suriyeli misafirlerimizin yoğun yaşadığı yerlerde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapacağımız 215 okulla toplamda ek 150 bine yakın öğrenciye daha eğitim verme kapasitesi oluşturacağız." diye konuştu.

- Suriyeli 700 bin çocuk eğitim alıyor

Duman, bakanlık olarak Suriyeli öğrencilerin eğitim alabilmeleri için gerekli tüm yatırımları yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Suriyeli öğrencilerin 700 bine yakınını okullaştırmış durumdayız. Okul inşaatlarıyla fiziki ortamlarını rahatlatmaya çalışırken şu anda kaydedebildiğimiz tüm öğrenciler Türk eğitim sisteminde yer bulmaktadırlar. Biz şu anda onların fiziki şartlarını rahatlatmak, ikili eğitimden tekli eğitime geçirmek için bu ekstra çalışmaları yapıyoruz. Yoksa bütün öğrencilerimiz şu anda kendi okullarımızda, öğrencilerimizle beraber eğitim öğretim hayatlarını sürdürmekte."

Duman, Suriyelilerin eğitimi için gerekli çalışmaları yapmayı sürdüreceklerini belirterek, projelerin tamamlanmasında emek gösteren kurum temsilcilerine teşekkür etti.

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adana eğitim Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Dum Okul Suriyeliler

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